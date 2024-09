F1: Christian Horner olha para George Russell como opção para o futuro

Christian Horner abordou a especulação sobre as futuras duplas de pilotos da Red Bull e da sua equipa irmã, a RB, durante o Grande Prémio de Singapura.

Surgiram rumores sobre as hipóteses de Daniel Ricciardo manter o seu lugar para 2025, com Liam Lawson apontado como substituto, ainda esta temporada. Horner indicou que todas as opções de pilotos estão sob constante revisão.

E Horner deu a entender que está a considerar pilotos de fora do sistema da Red Bull, como George Russell, da Mercedes, cujo contrato termina em 2024. Os seus comentários seguem o interesse da Mercedes em Verstappen e a contratação de Kimi Antonelli para 2025.

“Olha, não temos medo de sair do nosso grupo de pilotos. George Russell fica sem contrato no final do próximo ano. Seria uma loucura não ter isso em consideração. Há outros pilotos, pilotos talentosos, que também vão ficar sem contrato.”