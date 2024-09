F1, Christian Horner: “o nosso desempenho é uma preocupação, a equipa está a trabalhar nisso”

A Red Bull continua a fraquejar, isso voltou a ser claro em Monza, com Max Verstappen a igualar a sua pior classificação do ano, para lá do abandono na Austrália, o sexto lugar, em que já tinha também terminado no Mónaco.

Como se não bastasse um monolugar em que a equipa ainda não conseguiu detetar o porquê da perda de performance, acima do que cresceram as equipas adversárias – não foram só a McLaren, Mercedes e Ferrari que melhoraram, mas a Red Bull também perdeu performance – tudo isto redundou em mais um fim de semana difícil para a Red Bull, que viu a sua liderança no campeonato de construtores ser reduzida de 38 pontos: “Em primeiro lugar, é um ótimo resultado para o Charles em casa, por isso parabéns a ele e à Ferrari. Não podíamos ter feito aquela paragem única funcionar para nós hoje devido à degradação dos pneus, por isso, para nós, aproveitámos o máximo que podíamos e saímos daqui com muito trabalho para fazer.

A nossa estratégia funcionou até certo ponto, mas depois começámos a ter problemas de granulação dos pneus, pelo que os problemas que tivemos no sábado voltaram a surgir na corrida.

Penso que o Max fez um bom trabalho e fez tudo o que podia para tirar o máximo partido da situação e conseguir o sexto lugar.

O Checo, da mesma forma, fez uma boa corrida e penso que o lugar onde terminámos era o máximo que podíamos conseguir. Obviamente, o nosso desempenho é uma preocupação neste momento e toda a equipa está a trabalhar arduamente nisso. Parece ser um problema de equilíbrio e tem de ser resolvido, pelo que a equipa está a trabalhar arduamente na fábrica para resolver o problema. Este fim de semana mostrou-nos onde estão algumas das nossas fraquezas”, disse Christian Horner.