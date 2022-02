F1, Christian Horner: “ O grande objetivo é defender o título” | AutoSport

A Red Bull parte para a nova época com o mesma determinação do ano passado, esta é a mensagem principal que Christian Horner quis passar na apresentação do novo monolugar de 2022, o RB18, esta tarde.

Os desafios para 2022 passam pelos novos regulamentos e a dúvida, antes dos carros irem para a pista, é saber se não escapou nenhum pormenor que possa fazer a diferença.

“Queremos atingir os mesmos objetivos do ano passado. O grande objetivo é defender o título”, explicou Horner durante a transmissão da apresentação do RB18. “A grande dúvida é se falhamos algo nos regulamentos? Será que outras equipas conseguiram descobrir qualquer coisa que nos escapou? Queremos manter o foco de 2021, acreditamos que temos um bom carro”.

Analisando a época passada, Horner não tem dúvida sobre o desafio que será defender o título de Max Verstappen numa altura em que todas as equipas começam com uma folha em branco, em termos de regulamento técnico. “2021 ficará na história como uma das melhores épocas de sempre. Não me lembro de uma temporada onde a margem entre os dois pilotos fosse tão curta, desde a primeira até à última corrida. O desafio é construir a partir daí e defender o título do Max. Com este novo conjunto de regulamentos será extremamente complicado. Estamos motivados, mas a concorrência é muito forte”, sublinhou o chefe de equipa da Red Bull.