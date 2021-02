F1, Christian Horner: “Nunca iremos subestimar a Mercedes”

Christian Horner espera conseguir reduzir a margem para a Mercedes este ano, aproveitando o facto das alterações nas regras, no que à aerodinâmica diz respeito serem mais profundas do que parecia à partida. Isso oferece boas oportunidades a Adrian Newey, mas a Red Bull sabe que do lado da Mercedes dificilmente surgem facilidades: “A Mercedes disse publicamente que deixou de desenvolver o seu carro de 2020 para se concentrar em 2021, por isso veremos. Penso que as alterações aos regulamentos são maiores do que se previa, no lado da aerodinâmica”, disse Christian Horner, que sabe ser possível bater a Mercedes, mas para que isso ser possível a Red Bull tem que ser perfeita: “O Mercedes é uma máquina e tanto, mas demonstrámos que se pode vencê-los, trabalhando arduamente e se nos aplicar-nos na tarefa que temos em mãos. Nunca iremos subestimar o poder da Mercedes, mas sempre os espicaçámos e fomos fortes desafiadores”, disse Horner.