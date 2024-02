F1, Christian Horner: “nego tudo, todas as alegações que foram feitas” | AutoSport

Por fim, perguntaram-lhe se tinha a certeza de que era a pessoa certa para dirigir a equipa: “Sem dúvida. Faço-o há 20 anos e não tenho dúvidas sobre isso”, disse Horner que continua a negar com veemência que se tenha comportado de forma inadequada, negando todas as acusações que lhe são feitas, agradecendo depois o apoio da sua mulher e outras pessoas que o têm apoiado.

Era incerta a presença do CEO da Red Bull F1, Christian Horner, na apresentação da época da Red Bull Racing, mas o líder da equipa esteve presente, foi um dos protagonistas do evento e no final falou com a imprensa, reiterando a nega de “comportamento inapropriado” em relação a uma colega, acrescentando que a equipa o tem apoiado “tremendamente”, dizendo também que não será forçado a sair da Red Bull Racing e que é a pessoa certa para liderar a equipa.

