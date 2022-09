F1: Christian Horner não tem conhecimento de qualquer violação do limite orçamental | AutoSport

Os rumores no paddock da Fórmula 1 apontam para que a Red Bull e Aston Martin tenham ultrapassado o limite orçamental da época passada definido no regulamento financeiro da competição, ficando-se a saber em breve se isso aconteceu e, em caso afirmativo, o que sucederá às duas equipas.

No entanto, em declarações à Sky durante o Grande Prémio de Singapura, o responsável da Red Bull, Christian Horner, afirmou desconhecer qualquer violação do regulamento por parte da sua equipa.

“Certamente não tenho conhecimento de qualquer [violação]”, explicou Horner. “Tem sido um longo processo com a FIA a verificar [as contas de 2021] e nós estamos com esse processo neste preciso momento. Estão a seguir correctamente esse processo, e penso que a meio da próxima semana é quando apresentam os resultados”.

Horner destacou a complexidade do novo regulamento financeiro estabelecido pela FIA e que “a forma como as regras são interpretadas e aplicadas será inevitavelmente subjetiva entre as equipas e tenho a certeza de que, com o passar dos anos, as coisas ficarão mais claras”.

O responsável da Red Bull voltou a destacar que “estamos confiantes nas nossas propostas. Como disse, a FIA está nessa fase do processo e penso que haverá sempre rumores. Ouvi falar de grandes violações. Não estou certamente ciente disso”.