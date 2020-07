F1, Christian Horner: “Não podemos acomodar o Vettel”

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, diz que a equipa não está a considerar assinar com Sebastian Vettel, que acaba contrato com a Ferrari no final deste ano e ainda não se sabe o que o alemão vai fazer.

À Sky Sports F1, Horner afirmou: “Isso não é algo que possamos acomodar. Penso que o Sebastian está ciente disso. Eu sei que ele está”.

Horner continua a reafirmar o empenho da equipa em manter a atual dupla de pilotos, que consiste em Max Verstappen e Alex Albon.