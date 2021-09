F1: Christian Horner não está preocupado com a penalização de Verstappen | AutoSport

A penalização de Max Verstappen após o acidente com Lewis Hamilton continua a dar que falar, mas Christian Horner não parece muito preocupado, pois as características da pista de Sochi, permitem recuperar mais facilmente.

Segundo o responsável da Red Bull, a longa reta de Sochi, com o cone de aspiração, poderá minimizar os efeitos da penalização de três lugares na grelha de partida para a prova do próximo fim de semana:

“Temos a penalização para Max, mas em Sochi não é uma desvantagem tão grande devido à força do cone de aspiração para a primeira curva”, disse Horner na sua coluna Red Bull. “Estou ansioso por isso e por ver como nos vamos dar. Eu estive a ver os resultados no Grande Prémio da Rússia e em 2018, Max foi do último para o primeiro lugar antes de precisar de fazer a sua paragem nas boxes”, acrescentou Horner. “Fomos os segundos no ano passado, mas é um circuito em que nunca ganhámos. Tem sido uma das pistas mais fortes da Mercedes. Para mim, Monza e Sochi, tenho-os marcados como circuitos Mercedes, pelo que será um desafio”.