F1: Christian Horner não esconde o otimismo

A Red Bull vai começar o ano num dos seus “territórios de caça” preferidos, e como tal o otimismo é grande.

Red Bull Ring tem sido um palco abençoado para a Red Bull, com Max Verstappen a vencer por duas vezes consecutivas. Não é assim de estranhar que o otimismo seja grande na equipa austríaca. Começar em casa dá mais ânimo e a olhar para as performances anteriores, não seria de estranhar que a Red Bull ganhasse alguma vantagem neste arranque, pois a Mercedes costuma dar-se mal com os ares da montanha.

“Tanto Alex [Albon] quanto Max estão ansiosos para começar, mas para o Max é uma oportunidade de ele conseguir a sua terceira vitória consecutiva na Áustria“, disse o chefe da equipa. “Max conquistou duas vitórias brilhantes em 2018 e 2019 e está em boa forma para o início desta temporada. Ele tem trabalhado duro no seu treino de resistência e possivelmente está em condições ainda melhores do que estava antes do confinamento.”

“Max vive para competir e é capaz de vencer qualquer um pelo título, desde que consigamos dar as ferramentas para o fazer.”

Horner, no entanto, reconhece que são os Mercedes que entram na nova temporada como favoritos.

“Não podemos esquecer que a Mercedes entra nesta temporada como favorita, eles são seis vezes campeões mundiais. Mas sentimos que estamos num lugar muito bom e entramos na temporada com a mentalidade de desafiar o que se tornou o status quo”.