F1: Christian Horner não acredita que Red Bull mantenha domínio | AutoSport

Apesar do novo bicampeão do mundo de Fórmula 1 não considerar que “foi realmente um verdadeiro domínio” da Red Bull no ano do seu segundo título, Christian Horner tem a ideia contrária, no entanto acha complicado que se possa repetir, visto a capacidade das equipas adversárias em responder ao sucesso da equipa de Milton Keynes em 2022.

“Disse-o no ano passado, que haveria equipas que iriam perceber bem [o regulamento técnico] e equipas que não”, disse Horner ao RacingNews365.com. “Quem teria imaginado que a Mercedes só ganharia uma corrida este ano, depois de todo o sucesso que alcançou nos oito anos anteriores? Adoraria manter o domínio, mas é algo irrealista neste ramo, porque as outras equipas são simplesmente demasiado fortes”.

O responsável da Red Bull considera que haverá uma maior convergência nos conceitos dos monolugares das 10 equipas, algo que tem vindo a ser discutido ultimamente, o que vai ajudar ao encurtar das diferenças em pista. “[Os adversários] terão aprendido muitas lições neste ano e tenho a certeza que os carros irão convergir em 2023. Quem mais ganha são os adeptos. É obviamente mais stressante para as equipas, mas o vencedor é o desporto se houver mais competição”.