F1, Christian Horner: “não aceito que um chefe de equipa possa fazer lobby aos Comissários” | AutoSport

Christian Horner revelou ao Autosport inglês ser “inaceitável” que chefes de equipa de F1 poderem pressionar Comissários de Pista. Tudo por causa da conversa pública, ouvida na transmissão do GP da Grã-Bretanha entre Toto Wolff e Michael Masi, que terminou com o diretor de Corrida a dizer aos austríaco para “se quiseres podes falar diretamente com eles”, referindo-se ao acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen: “Vi que o Toto estava a fazer lobby junto dos Comissários, ouvi dizer que ele ia lá para o fazer, por isso fui certificar-me de que a nossa opinião estava representada”, disse Horner, acrescentando depois achar que “não aceito que um chefe de equipa possa ir e fazer lobby junto dos Comissários. Eles deveriam ser trancados para que não sejam influenciados.

Eles precisam de estar de cabeça limpa para poder tomar essas decisões”.