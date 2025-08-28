F1, Christian Horner na Aston Martin? Especulação ‘aquece’, realidade ‘arrefece’…

Desde a sua saída da Red Bull em julho de 2025, o futuro de Christian Horner na Fórmula 1 tem sido alvo de intensa especulação, com a Aston Martin a emergir como um dos destinos prováveis. Contudo, até ao momento, não existe qualquer confirmação oficial que valide esta putativa mudança.

Contexto da Saída de Horner da Red Bull

Após duas décadas ao leme da Red Bull como diretor de equipa e CEO, Christian Horner foi despedido em julho de 2025. A sua saída, anunciada a 9 de julho e com Laurent Mekies a assumir o seu lugar, seguiu-se a 18 meses turbulentos, marcados por uma queda de desempenho da equipa, saídas de pessoal chave – incluindo Adrian Newey, que rumou à Aston Martin – e alegações de comportamento inadequado, das quais foi ilibado por investigações internas. A Red Bull justificou a decisão com a necessidade de mudança, perante o declínio para o quarto lugar no campeonato de construtores e tensões internas.

Especulação em torno da Aston Martin

A Aston Martin rapidamente se tornou a ‘favorita’ nas casas de apostas para contratar Horner, com cotas de 7/4, de acordo com a AceOdds, após a Ferrari ter renovado o contrato de Fred Vasseur, eliminando essa possibilidade.

A relação de longa data de Horner com Adrian Newey, que se juntou à Aston Martin em março de 2025, alimenta significativamente esta especulação, embora também tenha existido rumores do desagrado de Newey face à polémica decorrente do ‘caso’ que sucedeu com a funcionária da Red Bull, que mais tarde saiu da equipa enquanto Horner era ilibado. Contudo, aparições públicas de Horner e Newey juntos num concerto dos Oasis contrariaram rumores de uma alegada desavença, adensando a narrativa de uma possível reunião.

Juan Pablo Montoya, antigo piloto de F1, sugeriu que a Aston Martin seria um “encaixe lógico” para Horner, dada a sua colaboração anterior e a experiência de liderança do britânico. Montoya argumentou ainda que, apesar de contar com Newey, motores Honda e novas instalações, a Aston Martin carece de um “líder forte”, papel que Horner poderia preencher.

Obstáculos e contra-argumentos

Nem tudo aponta para uma transição suave. O jornalista Matt Majendie observou que Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin, dificilmente cederá o controlo a Horner, que alegadamente procura uma autoridade significativa – um fator que terá contribuído para a sua saída da Red Bull. Majendie sugeriu ainda que a Alpine poderia ser um destino mais provável, devido aos laços de Horner com Flavio Briatore e uma estrutura de propriedade potencialmente mais flexível.

Adicionalmente, Andy Cowell, diretor de equipa da Aston Martin desde o início de 2025, deverá permanecer no cargo até às alterações regulamentares de 2026, tornando a nomeação de Horner menos provável a curto prazo. Os rumores também apontam as controvérsias de Horner como um possível impedimento, sugerindo que a sua presença poderia perturbar o equilíbrio atual da Aston Martin, especialmente com a recente chegada de Newey. Outros, porém, defendem que o seu historial comprovado – seis títulos de construtores e oito de pilotos com a Red Bull – o torna um ativo valioso.

Outras possibilidades em aberto

Outras equipas ligadas a Horner incluem a Alpine (devido à sua ligação com Briatore e à necessidade de liderança da equipa) e a Cadillac, que se juntará à F1 em 2026. Bernie Ecclestone, figura proeminente da Fórmula 1, sugeriu que Horner poderia regressar à modalidade apenas num papel de proprietário de equipa, à semelhança de Toto Wolff na Mercedes, em vez de um diretor de equipa tradicional.

Como se sabe, Horner encontra-se atualmente em “licença sabática” até ao final de 2025, o que atrasa qualquer regresso até, pelo menos, janeiro de 2026.

Situação atual e próximos passos

Para já não há qualquer confirmação oficial que associe Horner à Aston Martin. A especulação persiste devido ao seu impressionante currículo e à ligação com Newey, mas a dinâmica de controlo e a estrutura de liderança existente na Aston Martin representam obstáculos significativos. Horner tem mantido o silêncio sobre o seu próximo passo, declarando apenas que está a “refletir sobre o seu futuro e a passar tempo com a família”.

Embora a Aston Martin seja um destino plausível, dada a história de Horner com Newey e a ambição da equipa, não se trata de uma união simples devido ao controlo de Stroll e ao papel de Cowell. A Alpine ou um novo empreendimento como a Cadillac parecem igualmente, senão mais, prováveis (entretanto a Cadillac também já terminou com os rumores e encerrou a questão negando-a) dependendo do desejo de Horner por controlo ou propriedade. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, e o seu próximo passo continua incerto.