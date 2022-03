F1, Christian Horner: “Mercedes vai recuperar rapidamente” | AutoSport

As diferenças de andamento da Mercedes para a Ferrari e Red Bull foram claras, mas Christian Horner acredita que isso vai mudar depressa e que a Mercedes pode recuperar rapidamente:

“Com os regulamentos tão novos, a taxa de desenvolvimento vai ser rápida”, disse Horner em conversa com a Formula1.com. “E, claro, uma equipa como a Mercedes – com a força e profundidade de recursos que têm – vai recuperar muito, muito rapidamente se estiverem com dificuldades”.