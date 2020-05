F1, Christian Horner: “Medidas draconianas podem ser modelo para próximas corridas”

O primeiro GP do ano poderá ser a primeira amostra do que as equipas e da F1 terão de enfrentar durante o resto da época.

Christian Horner acredita que as medidas que serão tomadas para garantir a segurança de todos os envolvidos na prova de F1 na Áustria são extremamente rigorosas, mas que poderão ser o modelo base para o que acontecerá nas restantes provas do calendário:

“É um circuito que pertence à Red Bull, então obviamente está sob seu controla, mas eles estão a trabalhar com as autoridades locais e o governo.“

“É claro que a triagem e testes [à Covid-19, estando em cima da mesa um plano para testar todos os envolvidos nas corridas F1] e as restrições que serão implementadas serão bastante draconianas, mas se permitir que o desporto comece novamente, acho que será um plano para outros circuitos seguirem”.

“Acho que, quando voltarmos, deveremos criar um grupo restrito de pessoas, provavelmente menos de 80 pessoas dentro de uma equipa, e todos terão que ficar no mesmo hotel, todos eles terão que viajar juntos e não poderão interagir com outras equipas.”

“Portanto, haverá algumas restrições bastante duras. Tenho certeza de que haverá muitos testes, muitas triagens e não iremos interagir com a comunidade local também.”

“Eu acho que haverá procedimentos criados para proteger a maioria dos competidores, e também serão tomadas precauções necessárias para os anfitriões das corridas, por isso não será um formato normal de Grande Prémio. “

Embora alguns duvidem de que a F1 possa regressar este ano, Horner acredita que pelo menos algumas corridas acontecerão:

“Somos uma equipa de competição e precisamos de um campeonato para participar. É inimaginável não competir este ano, e acho que seria muito improvável que não houvesse um evento ou um campeonato mundial para disputar.”