F1, Christian Horner: “Max tem gostado de pilotar o carro” | AutoSport

Christian Horner mostrou-se otimista quanto ao potencial do RB18. A primeira semana de testes terá sido encorajadora e o chefe da Red Bull admitiu que ainda há muito a aprender:

“Penso que haverá muito a aprender com o novo regulamento”, disse o chefe da Red Bull. “Penso que todas as semanas estamos a encontrar mais performance e temos de pensar que devemos encontrar perto de um segundo e meio a dois segundos por volta com o desenvolvimento ao longo do ano”.

“Tem sido bom, positivo”, disse Horner sobre o feedback dos pilotos. “Penso que Max tem gostado de pilotar o carro. Ele tem elogiado o comportamento do carro. O feedback de Checo [Pérez] tem sido muito consistente com o de Max, o que é sempre um sinal encorajador”.