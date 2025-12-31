F1: Christian Horner mais perto da Alpine?

Christian Horner estará perto de regressar à Fórmula 1, agora na qualidade de investidor e potencial líder de uma Alpine em plena reestruturação.

O antigo diretor de equipa da Red Bull, Christian Horner, surge no centro de intensos rumores que o colocam à porta de um regresso ao paddock, não já em Milton Keynes, mas em Enstone. De acordo com vários meios europeus, o britânico está envolvido em negociações avançadas para adquirir uma participação significativa na Alpine, podendo tornar‑se acionista maioritário e figura central do futuro projeto desportivo da estrutura francesa.

763 milhões em cima da mesa

Relatos recentes indicam que Horner lidera um consórcio de investidores que pretende assegurar uma posição de controlo na Alpine, num negócio avaliado em cerca de 763 milhões de euros, aproximadamente 665 milhões de libras. Parte dessa operação passaria pela compra da fatia de cerca de 24 por cento detida desde 2023 pelo consórcio norte‑americano que inclui Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments, ligado a figuras como o ator Ryan Reynolds.​

A possível entrada de Horner é também enquadrada pela mudança estratégica da Alpine, que se prepara para abandonar o estatuto de construtor de unidades motrizes e tornar‑se cliente de motores Mercedes a partir de 2026, cenário que reforça a perceção de que o Grupo Renault poderá estar recetivo a uma alteração profunda na estrutura acionista.

O britânico, afastado da Red Bull em julho após duas décadas no comando e depois de crescentes lutas internas de poder, procura agora um projeto em que possa exercer controlo efetivo, algo que nunca conseguiu em Milton Keynes por ser “apenas” um empregado e não proprietário.