F1: Christian Horner lamenta forma atual de Daniel Ricciardo | AutoSport

Os primeiros meses na McLaren não têm sido bons para Daniel Ricciardo que tem tido dificuldades em encontrar a forma que certamente pretende, o que deixa Christian Horner triste.

Apesar da saída surpresa de Ricciardo, a relação entre o australiano e a Red Bull manteve-se sempre sem problemas. Horner confidenciou que o seu ex-piloto lhe ligou depois de ter tomado a decisão de mudar de equipa:

“Quando ele anunciou que ia deixar a Renault, telefonou-me no encerramento do ano passado e lembro-me de ele dizer ‘provavelmente estás a pensar dizer eu avisei-te e sim avisaste!´ Mas essa foi uma decisão que ele sentiu que precisava de tomar nessa altura. Ele ainda é um grande amigo da equipa, ainda um grande piloto. Estou triste por vê-lo a ter as dificuldades que está a ter neste momento, mas tenho a certeza de que ele as vai ultrapassar”.