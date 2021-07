F1: Christian Horner insiste em oportunidade na Mercedes para Russell | AutoSport

São poucos os pilotos que conseguem ter uma aura de campeão.Daqueles pilotos que ainda são novos , mas os seus pares afirmam logo que ali está um futuro campeão. Aconteceu com Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Acontece agora com poucos pilotos, no entanto, George Russell tem sido muito falado, sem no entanto, estar em nenhuma equipa do topo do pelotão, ao contrário de colegas de profissão como Charles Leclerc e Max Verstappen, que tem este ano uma grande oportunidade.

Depois de Helmut Marko, foi a vez de Christian Horner dirigir algumas palavras simpáticas ao britânico que tem sido frequentemente apontado como substituto de Valtteri Bottas.

“Se George estivesse no mercado, penso que muitas equipas iriam querer apanhá-lo”, disse Horner à Sky Sports F1. “É grande e jovem talento, mas está sob contrato com a Mercedes e tenho a certeza que eles têm um plano claro para ele. Vai estar ansioso e não vai querer esperar para poder ter uma oportunidade. Penso que ele já teve a aprendizagem toda e está obviamente pronto para o próximo passo.”

Horner ainda abordou o tema levantado por Helmut Marko, que disse esta semana que “vale certamente a pena considerar Russell, com as atuações que está agora a mostrar na Williams”.

“Seria tolice não olhar para ele, mas não acredito [Russell vá estar livre], por causa do seu acordo com a Mercedes. Mas precisa dessa oportunidade e oportunidade é agora e Toto deveria dar-lhe uma oportunidade. Lewis [Hamilton] e George seriam uma forte dupla e seria ótimo para o desporto automóvel britânico. Ele já terminou a aprendizagem”.