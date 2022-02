F1, Christian Horner: “houve muita pressão” para substituir Michael Masi | AutoSport

Michael Masi foi substituído como diretor de prova da Fórmula 1 por Eduardo Freitas e Niels Wittich, em consequência da controvérsia que começou em Abu Dhabi. Para Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, tirar o lugar a Masi é uma resolução excessiva, voltando a defender que o diretor de corrida não tinha os mesmos recursos que as equipas.

“Acho que é duro”, afirmou o responsável da Red Bull ao TalkSport. “Esteve numa posição muito difícil no ano passado. Sentimos que muitas decisões foram contra nós no ano passado e penso que quando se olha para o que ele tem à sua disposição em termos de recursos em comparação com o que as equipas têm, há uma diferença tão grande, tão grande. É bom saber que estão a trazer coisas como o equivalente ao VAR e estão a trazer de volta um dos tipos mais experientes, Herbie Blash. Acho que houve muita pressão para substituir o Michael, que não está certo. É o que sinto”.

Depois das decisões de Michael Masi em Abu Dhabi, Horner insiste que o então diretor de corrida não foi contra as regras e que a controvérsia criada foi apenas para esconder as más decisões estratégicas da Mercedes.

“Foi apenas uma cortina de fumo porque, quando analisamos o que se passou, a Mercedes teve duas oportunidades para mandar parar. Houve um Virtual Safety Car e um Safety Car e o piloto pediu para parar nas duas vezes e eles deixaram-no em pista. E foi isso que o expôs no final da corrida. Estrategicamente, conseguimos acertar nesse dia e são essas pequenas margens. Quando o acidente com Nicholas Latifi aconteceu a cinco voltas do final, reagimos imediatamente. Conseguimos que o Max entrasse, montamos um novo jogo de pneus. A Mercedes deixou Lewis de fora, o que resultou em pneus com 44 voltas, no fim de vida. E obviamente, Max teve de ultrapassar na última volta”.