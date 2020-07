F1: Christian Horner garante que não há problema de base com novo carro

Não tem sido o arranque de época que a Red Bull queria ou esperava. Os resultados não são os melhores e a performance na Hungria chegou a assustar. Mas Christian Horner acredita que a base do carro é boa.

A prova está no ritmo de corrida que Max Verstappen e Alex Albon conseguiram colocar em pista. Não esteve ao nível da Mercedes é certo, mas os sinais não são tão negativos quanto poderiam parecer, segundo o responsável da equipa:

“Existem algumas anomalias no carro”, confirmou Horner à Auto Motor und Sport. “A aerodinâmica não se comporta como esperávamos e estamos a trabalhar no duro para entender isso, mas acho que a base do carro está certa. Apenas precisamos de alguma forma extrair o ritmo que as simulações nos prometem. Então poderemos estar muito mais próximos”, acrescentou.