F1: Christian Horner fala de uma possível saída de Yuki Tsunoda

Christian Horner expressou a sua preocupação com a possibilidade de Yuki Tsunoda deixar a Red Bull, especialmente se a equipa não conseguir promovê-lo à formação principal. Apesar do bom desempenho de Tsunoda, a Red Bull escolheu Liam Lawson em vez dele para o lugar 2025 ao lado de Max Verstappen. Esta decisão foi influenciada pela impressionante época de estreia de Lawson e pelo seu ritmo de corrida, bem como pela sua capacidade de adaptação e resiliência mental.

Horner reconheceu a velocidade e determinação de Tsunoda, mas observou que permanecer na equipa de apoio durante cinco anos não seria o ideal para o piloto japonês, especialmente com a potencial mudança da Honda para a Aston Martin em 2026. Tsunoda correrá em 2025 ao lado de Isack Hadjar, com Arvid Lindblad à espera nas asas.

“Estamos perfeitamente conscientes de que se não formos capazes de dar uma oportunidade a Yuki, com toda a honestidade, este ano, faz sentido?”, disse o chefe da Red Bull quando questionado se o japonês poderia seguir a Honda para a Aston Martin em 2026. “Não se pode ter um piloto na equipa de apoio durante cinco anos”, acrescentou o britânico. “Não se pode ser sempre a dama de honor. Ou temos de os deixar ir nessa altura, ou pensar em algo diferente”.

“Acho que ele é muito determinado”, continuou. “Ele sabe que as coisas mudam muito rapidamente. Quem diria, há nove meses, que estaríamos aqui sentados a falar de Liam Lawson como o nosso piloto para 2025? As coisas mudam rapidamente nesta indústria e ele está ciente disso e sabe que precisa de ser ele a demonstrar que é ele que está a bater à porta.

“É ótimo ter o Yuki ainda envolvido na Racing Bull no próximo ano. E, claro, ele está à disposição caso seja necessário. Quero dizer, Yuki é um piloto muito rápido. Ele tem três ou quatro temporadas de experiência agora. Ele fez um trabalho ótimo no teste de pneus para nós em Abu Dhabi, onde os engenheiros ficaram impressionados com o seu desempenho”.

Embora Lawson tenha ultrapassado Tsunoda, Horner sublinhou a competição renhida entre eles e elogiou as capacidades de Tsunoda. A adaptabilidade de Lawson, a sua capacidade de corrida e a sua ética de trabalho foram fatores fundamentais para a sua promoção. Horner também destacou as lições aprendidas com as anteriores duplas de pilotos e pretende apoiar Lawson sem o sobrecarregar com comparações com Verstappen.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA