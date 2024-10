F1: Christian Horner exclui a hipótese de Yuki Tsunoda poder rumar à Red Bull

Quanto ao piloto japonês, Yuki Tsunoda entrou na F1 graças ao apoio da Honda, que impôs a sua contratação em troca de fornecer motores à Red Bull. Com a saída da Honda em 2026, o seu lugar parece agora incerto. Tsunoda reconhece que Daniel Ricciardo o ajudou a controlar o seu temperamento e a dar feedbacks mais construtivos, mas isso não foi suficiente para convencer a direção da Red Bull, que parece hesitante sobre o futuro de vários pilotos, com mudanças significativas esperadas em breve.

Ainda assim, as reestruturações de pilotos continuam no seio das duas equipas da Red Bull com a anunciada saída de Daniel Ricciardo, que será substituído por Liam Lawson. Em 2025, Sergio Perez ainda continuará ao lado de Max Verstappen, mas já não deve suceder no ano seguinte.

Quem o revelou foi Nate Saunders, no Podcast ESPN Unlapped, que Christian Horner não está particularmente entusiasmado com o piloto japonês e recusou-se firmemente a considerar a sua promoção ao lado de Max Verstappen.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros