F1, Christian Horner: “Estou tão motivado hoje como no primeiro dia” | AutoSport

Christian Horner mantém-se à frente da Red Bull, depois de ter assumido as rédeas da equipa no começo da sua história em 2005, na altura em que se tornou no mais jovem diretor de equipa da F1 e continua com vontade de continuar.

Horner é peça central na engrenagem da Red Bull e mantém a mesma motivação que tinha quando começou no cargo, mesmo tendo conquistado quatro campeonatos de construtores, cinco de pilotos, 84 vitórias, 222 pódios e 77 poles em 338 corridas:

“Esta é a minha 18ª temporada à frente da equipa e estou tão motivado hoje como no primeiro dia em que participei na primeira corrida, em 2005. É sempre sobre a próxima corrida, o próximo evento, a próxima temporada e estás sempre a olhar em frente neste desporto. Nunca se tem tempo para olhar para trás. Penso que se fores uma pessoa competitiva, tens aquele fogo que arde dentro de ti e o meu continua a arder muito forte. Quando se perde isso, então é o momento de, obviamente, ir e fazer outra coisa”.

“Assumi um compromisso a longo prazo com a equipa. Sinto-me muito ligado a esta equipa e responsável por ela. São tempos emocionantes. É também um momento emocionante para a equipa, com a unidade motriz a entrar em funcionamento, por isso estou totalmente motivado”, disse Horner que não parece com vontade de se afastar da F1.