F1, Christian Horner: “Estou contente pelo Dan [Fallows], está a fazer um bom trabalho” | AutoSport

Dan Fallows esteve em funções na Red Bull durante 15 anos, mas em junho de 2021 foi contratado pela Aston Martin para se tornar o seu novo diretor técnico. A Red Bull, relutante em deixar sair o seu aerodinamicista, colocou a questão em tribunal na tentativa de Fallows apenas começar a trabalhar na Aston Martin este ano. No entanto, as equipas anunciaram em janeiro de 2022 que tinham chegado a acordo, sem divulgar mais pormenores, permitindo ao engenheiro começar a trabalhar na Aston Martin a 2 de abril do mesmo ano. A equipa britânica passou por um intenso processo de recrutamento desde a compra da estrutura por Lawrence Stroll e consequente remodelação operada na antiga Racing Point/Force India e o agora diretor técnico da Aston Martin começou a trabalhar a todo o gás no novo projeto, que comparou com os primeiros anos da Red Bull na F1.

Depois de um arranque muito mau na temporada passada, a Aston Martin conseguiu uma boa recuperação e no último terço do ano a evolução da equipa ficou bem vincada nos resultados obtidos. A estrutura técnica liderada por Fallows manteve o ritmo de evolução e usou uma abordagem mais agressiva no desenvolvimento do AMR23. Os resultados estão à vista: em três Grandes Prémios realizados, três pódios por Fernando Alonso e a única equipa a conseguir estar mais próxima da Red Bull, ainda que a alguma distância.

A relação anterior entre Dan Fallows e a Red Bull ainda é motivo para algum celeuma na estrutura de Milton Keynes, mas Christian Horner afirmou que a saída do aerodinamicista abriu a porta a que novos talentos despontem na sua equipa.

“Tivemos pouco rotação de pessoal na nossa história na Red Bull, e é ótimo que tenhamos dado uma oportunidade ao talento para se desenvolver e alcançar grandes coisas”, disse Horner à Sky. “Fico satisfeito por Dan [Fallows] estar a fazer um bom trabalho, mas a sua saída deu a outros engenheiros uma oportunidade e tudo gira em torno da evolução. A equipa que temos agora é ainda mais forte do que a que tínhamos há dois anos atrás. Estamos sempre a olhar para dentro [da equipa] e a olhar para o futuro”.

Helmut Marko disse no Bahrein este ano que Dan Fallows, assim como uma série de outros engenheiros que deixaram a Red Bull para abraçar o projeto da equipa de Silverstone, tinha “uma boa memória”, uma brincadeira que teve de clarificar mais tarde, negando que quisesse dizer que tivessem usado informações sobre a propriedade intelectual da sua equipa na construção do novo monolugar da equipa britânica. Também sobre este tema, durante a conferência de imprensa após a corrida no circuito de Sakhir, Sergio Pérez afirmou que era bom ter “três carros da Red Bull no pódio”.