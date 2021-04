F1, Christian Horner: “Estamos a juntar um grupo excecionalmente talentoso”

Christian Horner parece contente com o rumo que a nova divisão de unidades motrizes está a tomar. Algumas adições à nova divisão e a manutenção de staff da Honda na Red Bull, numa fase inicial do projeto agrada ao britânico.

“Estamos a reunir um grupo excecionalmente talentoso e estamos apenas no início desta viagem”, afirmou Horner respondendo a algumas questões acerca da contratação de Ben Hodgkinson (antigo membro da Mercedes) como novo diretor técnico da divisão da Red Bull.

Algumas fontes avançam que o Grupo Volkswagen está interessado no projeto da Red Bull e que poderemos ter uma associação Red Bull/Porsche na Fórmula 1 em 2025. Para já o britânico não avança nada em relação a esta questão: “em termos de que marca o motor vai ter, neste momento estamos claramente focados em seja um motor Red Bull.”

Para o chefe de equipa da Red Bull este projeto “é um grande desafio, mas é um desafio emocionante e é um desafio que abraçámos plenamente. Para além da Ferrari, isto faz de nós a única equipa a produzir tanto o chassis como o motor em casa e a ter uma solução totalmente integrada entre ambas as equipas técnicas. Isto é particularmente excitante e atrativo.”

Para além de ser um projeto desafiante, é uma forma de manter os custos dentro dos limites exigidos e alguma independência numa equipa que teve sempre problemas com o fornecimento de unidades motrizes. O desentendimento com a Renault levou a que as unidades fornecidas tivessem que ser “batizadas” com o nome TAG Heuer e já depois de terem trocado o fabricante francês pela Honda, estes últimos anunciaram a sua saída da F1 no final deste ano.