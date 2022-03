F1: Christian Horner esclarece posição da Red Bull sobre legalidade do Mercedes W13 | AutoSport

A maior novidade de ontem foi o Mercedes W13 com o seu novo conceito “Sidepod 0”. Com flancos muito reduzidos, assim como as entradas de ar laterais, o novo W13 B tem um aspeto invulgar.

Christian Horner, num comentário ao Auto Motor und Sport (AMuS) referiu que alguns elementos do novo Mercedes poderiam ser ilegais. Entretanto a equipa veio dizer que Horner oficialmente não falou com nenhuma comunicação social, ao que a AMuS voltou a confirmar que falou com Horner.

Hoje, em entrevista a alguns meios de comunicação social, Horner esclareceu a posição da sua equipa sobre este tema. “Penso que é interessante”, o responsável da Red Bull é citado pelo RacingNews365.com. “É muito inovador, o que a Mercedes tem vindo a descobrir. É um conceito bastante diferente do conceito que certamente perseguimos, e do que alguns dos outros têm. Mostra a criatividade que existe mesmo dentro dos regulamentos restritos da Fórmula 1 que soluções muito diferentes estão a surgir agora. Quer seja o caminho certo ou o que quer que seja, só o tempo o dirá. Penso que o que vemos na Fórmula 1 é que tende a haver convergência ao longo de um período de tempo em filosofias de design. Mas o que é tão bom neste desporto, é que se tivermos uma folha de papel limpa, obtemos 10 interpretações diferentes. Obviamente, a Mercedes surgiu com uma solução extrema. Essa é uma interpretação diferente. Mas para responder à sua próxima pergunta, se pensamos que é legal ou não: Sim, absolutamente. Parece que preenchem todos os requisitos”.