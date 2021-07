F1: Christian Horner elogia Sergio Pérez | AutoSport

Numa altura em que a Silly Season começa a chegar e as vagas à disposição para 2022 começam a ser alvo de rumores, Christian Horner elogiou Sergio Pérez.

O mexicano foi aposta da equipa para o lugar de Alex Albon que não conseguiu demonstrar todo o seu potencial na época passada e a aposta parece estar a render e apesar de alguns altos e baixos, Pérez está a corresponder ao que era esperado. Horner elogiou o piloto que agora tem tudo para manter o lugar na equipa para o futuro:

“Penso que ele nos dá experiência”, disse Horner ao podcast Beyond the Grid. “Ele tem 10 anos de experiência. Ele tem uma capacidade de gerir os pneus dentro de uma corrida fantástica, e isso apenas traz uma dinâmica diferente para a equipa. Tanto Pierre como Alex são pilotos tremendamente dotados, mas o timing não foi o correto, e depois o ambiente pressionado que temos, e a expectativa, foi muito duro para eles. Foi um passo arrojado ir buscar um piloto fora do nosso programa pela primeira vez desde Mark Webber. Mas a forma como ele se adaptou e a forma como está a cumprir, particularmente depois daquela vitória no Bahrein no ano passado, teria sido muito difícil para ele não estar na Fórmula 1. Penso que ele traz a dinâmica na luta que temos com a Mercedes que começa a dar dividendos. Vimos isso no Grande Prémio de França, e também no Azerbaijão, a sua primeira vitória connosco. Acho que a forma como ele se defendeu de Lewis… Lewis provavelmente teria ganho essa corrida se não fosse o Checo. “Ele está a cumprir na íntegra o que esperávamos “.