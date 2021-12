F1, Christian Horner: é preciso um “milagre” para Red Bull vencer entre os construtores | AutoSport

Como já recordamos hoje, a Mercedes precisa de conquistar 17 pontos na última corrida do ano, no GP de Abu Dhabi, para revalidar o título de construtores. A Red Bull tem uma tarefa árdua, que o seu responsável diz ser preciso um milagre para terminar a época à frente da equipa rival. No entanto, acrescenta Christian Horner em declarações ao F1.com, os membros da equipa devem estar orgulhosos por aquilo que atingiram este ano.

“Esta equipa teve uma época fantástica, ganhámos 10 corridas. Levámos a Mercedes – e quem diria que seria este ano – até à última corrida; nos construtores, estamos atrás, precisamos de um milagre para ganhar. Temos mais uma oportunidade de tentar ganhar o título [de pilotos] com Max e vamos dar-lhe tudo o que pudermos, vamos preparar-nos, vamos reagrupar-nos. E o pessoal, eles não estão em baixo, podem orgulhar-se do esforço que foi feito, e vamos ver”.

Helmut Marko e o próprio Horner afirmaram anteriormente, que preferem dar a Max Verstappen a possibilidade de vencer o título de pilotos, onde está o prestígio da Fórmula 1 e o responsável da Red Bull deixou isso bem claro. “Ou Lewis ou Max terminarão no topo no próximo fim de semana. O título de pilotos é onde está o prestígio, por isso, ironicamente, para a equipa, financeiramente o dos construtores é muito, muito importante, mas do ponto de vista do prestígio, do ponto de vista desportivo, é o de pilotos e esse é o grande. Vamos para Abu Dhabi empatados no Campeonato do Mundo, liderando em virtude do número de vitórias em corrida. Vence quem terminar à frente, é uma luta como tem sido durante todo o ano. Agora a Mercedes ganhou três corridas consecutivas, Max ganhou duas antes disso. Quem vai ficar em primeiro no próximo fim de semana? Não faço a menor ideia. Obviamente que analisamos o desempenho nas últimas corridas, a forma está com a Mercedes. Penso novamente que Max lutou como um leão, ele deu tudo”, concluiu Horner.