F1: Christian Horner e Max Verstappen duvidam que Red Bull possa repetir domínio deste ano | AutoSport

Com muitos recordes batidos e 19 vitórias alcançadas nas 22 corridas do calendário, Max Verstappen foi a grande figura da temporada de 2023 da Fórmula 1, alavancando a Red Bull para um patamar muito superior ao das restantes equipas. No final do ano, a equipa de Milton Keynes só deixou escapar uma corrida sem a ter vencido – GP de Singapura, com vitória de Carlos Sainz da Ferrari – tendo dominado as restantes.

Foram poucos os momentos em que a Red Bull ‘tremeu’ durante toda a temporada, por isso para Max Verstappen o próximo ano não pode ser muito melhor do que foi 2023, mas quebrar recordes ou vencer todas as corridas não são os objetivos principais da equipa, garante o piloto. “Realisticamente, [a próxima temporada] não pode ser muito melhor do que foi este ano”, começou por explicar o piloto da Red Bull, com Christian Horner ao seu lado na conferência de imprensa da Gala da FIA. “Não se trata de tentar ganhar sempre 20 corridas, trata-se também de tentar melhorar o carro e se isso significar que, no próximo ano, podemos evoluir o carro e ganhar o campeonato com apenas 10 vitórias em corridas, tudo bem”.

Verstappen considera que os adversários estarão muito mais próximos da Red Bull na próxima temporada, evoluindo também os seus carros para melhorar os seus desempenhos. “A concorrência à nossa volta também tem teve altos e baixos. Uma semana foi uma equipa, na semana seguinte outra equipa. Por isso, espero que, no próximo ano, já que as pessoas estão a aprender muito com este regulamento, seja naturalmente muito renhido”.

Horner salientou que “nenhum de nós pensaria em terminar a época como fizemos, com 21 vitórias em 22 corridas, vencer 5 das seis Sprint, revalidar ambos os títulos”. Para o responsável de Milton Keynes, o domínio da sua equipa em termos de números na temporada de 2023 será muito difícil de repetir. “Todos os aspetos da equipa funcionaram a um nível fenomenal. Não se trata apenas do design do carro, mas também do funcionamento do carro, da produção, das funções de apoio, de todos os departamentos em todos os diferentes desafios, circuitos e condições que tivemos ao longo do ano. A fiabilidade da [unidade motriz] Honda também – deram-nos um bom produto – portanto, foi uma combinação de todos estes aspetos. Foi um desempenho de equipa muito gratificante e duvido que o consigamos repetir, estatisticamente, como fizemos este ano”.

Horner adiantou ainda que, este ano o desempenho foi tão superior ao das restantes, porque “a equipa tem estado a evoluir, evoluir. Estamos sempre a perseguir a perfeição, a procurar detalhes que podemos melhorar”, acrescentando que “a constante procura em melhorar e evoluir é o que conduz a equipa para a frente”. O responsável da Red Bull considera mesmo que o “RB19, o carro com mais sucesso desta era da Fórmula 1 tem coisas para melhorar”.

