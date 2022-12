F1: Christian Horner é diretor com mais tempo em função na mesma equipa | AutoSport

Christian Horner é uma referência no paddock da F1. Pode-se até nem gostar do personagem ou da postura, mas Horner já está na história da F1 como um dos diretores mais bem sucedidos.

Desde os tempos da Arden até a entrada na F1 com a Red Bull, da qual se tornou diretor com apenas 32 anos, Horner começou desde cedo a destacar-se e conseguiu criar, juntamente com Helmut Marko, uma estrutura forte que se tornou numa das melhores da F1. E já lá vão 18 anos desde o começo da aventura de Horner na Red Bull, sendo o diretor com mais tempo à frente da mesma equipa da atualidade.

Seguido de perto aparece outro diretor de uma estrutura ligada à Red Bull. Franz Tost está à frente da Toro Rosso / Alpha Tauri há 17 anos, notando-se que a estabilidade é primordial nas estruturas da Red Bull.

No top 3 dos diretores com mais tempo à frente da mesma estrutura surge Toto Wolff, que está à frente da Mercedes há 10 anos, com Gunther Steiner a liderar a Haas há sete anos. O top 5 é completado por Otmar Szafnauer que lidera a Alpine há um ano, tal como Mike Krack. Alfa Romeo, McLaren, Ferrari e Williams viram mudanças na sua liderança recentemente.