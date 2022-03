F1, Christian Horner: “É bom ver o interesse de outras estruturas” | AutoSport

O interesse da Andretti na F1 tem motivado reações bem diferentes. Se por um lado alguns não gostam da ideia, como o caso de Toto Wolff, da Mercedes, já Zak Brown, da McLaren, é totalmente a favor. Christian Horner usou uma postura política para reagir ao interesse da estrutura americana, referido que o interesse de outras equipas é positivo para a F1:

“É ótimo que haja interesse por pessoas que queiram entrar na Fórmula 1, e o nome Andretti é certamente um nome poderoso no desporto automóvel. Claro que não são os únicos que estão a fazer barulho sobre a sua vinda. Mas existem critérios claros através do Pacto de Concórdia que têm de ser cumpridos e aprovados. Por isso, estou certo de que estão empenhados nesse processo. E, é claro, esse acordo existe para proteger as 10 equipas em exercício e não para diluir isso. Por isso, isso terá de ser cuidadosamente examinado”.