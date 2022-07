F1: Christian Horner diz que a Mercedes pode ser a mais rápida em França | AutoSport

Christian Horner, chefe de equipa Red Bull, diz estar muito ciente da ‘ameaça’ que a Mercedes pode apresentar, após quatro pódios consecutivos para a marca germânica. A superfície suave do traçado de Paul Ricard, no próximo fim-de-semana, será propícia para a equipa levar o carro mais baixo e apresentar outra forte exibição.

“Nós estamos à espera de que eles sejam muito rápidos [em França]”, prevê Horner.

“Eles foram muito fortes nas últimas duas corridas e não houve qualquer sinal de oscilações no carro, e parecem estar a voltar lentamente ao ‘jogo’.”

Por outro lado, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, acredita ainda estar um pouco longe quer seja da RedBull, ou da Ferrari: “Ainda nos faltam dois ou três décimos em termos de desempenho”, admitiu o austríaco.



Eduardo Moreira