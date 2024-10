F1: Christian Horner deu a palavra a Liam Lawson que faria uma corrida este ano”

No ano passado, o chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, informou Liam Lawson de que teria a oportunidade de pilotar para uma das suas equipas, na sequência da sua bem sucedida passagem como substituto de Daniel Ricciardo.

No entanto, Lawson não tinha a certeza de quem iria substituir até ao Grande Prémio do Azerbaijão, quando descobriu que Ricciardo não iria terminar a época com a segunda equipa de F1 da Red Bull, a RB. Lawson reconheceu a natureza imprevisível da Fórmula 1, afirmando que a situação pode mudar drasticamente de fim de semana para fim de semana.

“A ideia de eu entrar é algo que Christian me disse há um ano”, disse Lawson ao canal oficial da F1. “Quando saí do carro, essa foi uma das coisas que ele me disse: ‘Dou-te a minha palavra de que te colocarei numa corrida em algum momento do próximo ano’. Por isso, sempre soube que era essa a intenção e já se tinha falado sobre isso”.

“Como sabem, a Fórmula 1 é uma montanha-russa e todos os fins-de-semana as coisas mudam. Por isso, num minuto parece muito bom e depois não parece bom e tudo depende de como os rapazes estão a correr. Obviamente, não queremos que a saída de alguém seja a nossa entrada, mas para eu conduzir alguém tem de sair, obviamente.”