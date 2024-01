F1: Christian Horner deixa elogios à concorrência | AutoSport

“Espero que os carros sejam mais parecidos ao RB19, porque é inevitável que assim seja”, disse o britânico de 50 anos. “Não vamos repetir o ano que passou. Vai ficar registado como um ano único para nós, isso é certo. A Mercedes tem uma grande força. Obviamente, eles tiveram um período difícil, mas têm grandes pilotos, e eles vão se recompor a algum momento. A McLaren teve um grande final de ano, e a Ferrari mostrou flashes de grande potencial”, disse Horner. “A Aston Martin deu um grande passo no início do ano, mas na segunda metade do ano não conseguiu dar o passo necessário. Tenho a certeza que estão a tentar perceber porque é que isso aconteceu. Mas eles têm grandes instalações, grandes recursos, recrutaram muitos talentos para a equipa, e o Fernando foi brilhante (no ano passado). Conduziu muito bem. Para um homem de 42 anos, achei que ele foi fantástico”, concluiu Horner.

