F1, Christian Horner: “Decorações vão ser as maiores diferenças entre os carros” | AutoSport

Os novos carros para 2022 não deverão ser muito diferentes, com as novas regras a levarem as equipas a modelos com soluções muito semelhantes. Christian Horner admitiu que as maiores diferenças serão as decorações:

“Acho que teremos variantes muito ligeiras de um tema comum”, disse Horner , citado pela Crash.net. “Os regulamentos são tão restritivos agora que a variação entre os carros será mínima e as diferenças estarão sem dúvida sob a pele do carro, o que é uma pena que estejamos a enveredar por um caminho em que a forma é tão limitada. Será a pintura o maior diferenciador entre os carros. Eles têm uma espécie de aparência retrógrada, faz-me lembrar um IndyCar dos anos 90. Parece muito fixe, mas é uma espécie de retro”.