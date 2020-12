F1: Christian Horner dá a receita do sucesso para 2021

A Red Bull terminou o ano em grande com uma vitória am Abu Dhabi, com a Mercedes sem argumentos para parar Max Verstappen.

A Red Bull melhorou muito o carro desde o início da época mas precisa de continuar esse trabalho se quiser dar luta à Mercedes em 2021, como explicou Christian Horner:

“Penso que melhorámos significativamente o carro”, disse Horner ao Motorsport.com. “Penso que compreendemos quais são as dificuldades, e espero que possam ser abordadas mais aprofundadamente à medida que avançamos no próximo ano. Precisamos de um carro que funcione em todos os circuitos, algo que a Mercedes tem sido muito boa a produzir. É aí que precisamos de ser fortes no próximo ano. Temos de ser fortes em todos os tipos de circuitos, particularmente com um calendário de vinte e três corridas.”

“Mas penso que particularmente num circuito como Abu Dhabi, ter esse tipo de desempenho, é muito, muito encorajador. Não é um recomeço do zero. Obviamente que uma grande percentagem do carro transita para o próximo ano, mas onde começamos em Barcelona a testar dentro de alguns meses vai ser praticamente onde terminamos este ano com as atualizações relevantes”.