F1: Christian Horner considera corridas Sprint positivas, mas conceito pode melhorar | AutoSport

As corridas Sprint vieram para ficar na Fórmula 1, vendo o número deste tipo de sessões aumentar para 2023, passando de 3 Sprint em 2021 e 2022 para seis que se vão realizar no próximo ano. E o responsável da Red Bull, Christian Horner, está recetivo a poder-se realizar mais Sprint nos próximos anos, desde que existam, obviamente, condições para tal.

Em declarações à publicação RacingNews365.com, Horner explicou que “há muitas coisas positivas nas corridas Sprint, mas penso que ainda podemos melhorar o conceito”. O responsável da Red Bull salientou a importância que seria o facto da Fórmula 1 querer adotar uma sessão de qualificação para a Sprint e outra para a corrida de domingo, afirmando que “não se perde todo o fim de semana se a corrida de Sprint não correr bem, e isso vai retirar a necessidade de ser conservador”.

Horner coloca ainda a hipótese de se poder vir a aumentar o número de Sprints, ressalvando que “depende de como evolui, mas penso que temos de ter a mente aberta a isso”. Para o britânico este conceito “ainda precisa de alguma afinação, ainda se pode fazer melhor”, tendo no entanto em atenção que com um calendário tão preenchido como o de 2023, “estamos a aproximar-nos do ponto de saturação”. “Estamos a alargar os limites do que é fisicamente possível. F1 não é como a NASCAR que opera apenas num território. Este é um Campeonato do Mundo, e a logística, as viagens e os fusos horários são brutais”, advertiu Christian Horner sobre as exigências da F1, quando comparadas com outros campeonatos, terminando este tema explicando que “para nós, equipas que competimos nas corridas de Sprint, fica mais caro, e isso tem de ser tido em conta”.