F1, Christian Horner: “Compreender os problemas no RB16 para pensar na ‘versão B’ de 2021”

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, afirmou que as restantes corridas da temporada servirão para terminar de compreender os problemas do RB16 para que a ‘versão B’, do próximo ano, seja ainda melhor.

Encorajado pelo ritmo de Max Verstappen no Grande Prémio do Eifel, onde o holandês ficou a apenas 0.037s de Lewis Hamilton na qualificação, Horner afirmou: «É mais um passo em frente. Em certos pontos do circuito [Nürburgring] conseguimos igualar ou ser melhores do que os Mercedes. A curva 13/14 parecia ser o nosso ponto mais fraco».

«Agora temos Portimão, Istambul e Imola. São todos circuitos interessantes e estamos prontos para terminar a época com um impulso positivo. Queremos acabar a temporada tendo já compreendido todos problemas que tivemos com o RB16, para que se possa trabalhar no RB16B», finalizou Horner.