F1, Christian Horner: “Colton Herta é um talento entusiasmante” | AutoSport

Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, descreveu Colton Herta como um “talento entusiasmante em destaque”, enquanto aguarda por uma decisão oficial da FIA relativamente à superlicença do piloto americano que lhe permite pilotar na AlphaTauri já na próxima época.

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, revelou no domingo à noite que tinha sido feito o acordo para que Colton Herta se juntasse à grelha em 2023, se a FIA lhe concedesse uma superlicença que lhe permita competir na maior prova do desporto motorizado do mundo. O americano também terá acertado a rescisão com a McLaren, que detinha os seus direitos como piloto para as próximas temporadas.

O jovem de 22 anos venceu várias corridas em cada uma das suas quatro épocas na IndyCar até à data e Horner diz que o piloto tem um enorme potencial que interessa à Red Bull.

“Penso que ele é um talento entusiasmante”, disse Horner. “Ele é um jovem americano, um rapaz que tem sido um talento notável nos EUA, por isso será muito interessante ver como ele se apresenta na Fórmula 1”.

“A Fórmula 1 tem obviamente uma popularidade crescente no mercado americano, neste momento, e ter um piloto americano bem-sucedido pode ser interessante para nós a longo prazo”.

“Temos contratos com os nossos atuais pilotos. A AlphaTauri e a Toro Rosso produziram um grande leque de pilotos para nós, quer seja o Sebastian [Vettel] ou o Max [Verstappen] ou o Daniel [Ricciardo], ao longo dos anos”.

Alguns chefes de equipa já se opuseram à aprovação da superlicença de Herta, até mesmo o CEO da F1, Stefano Domenicalli, tem demonstrado estar contra essa decisão, no entanto, segundo o RACER uma decisão sobre o assunto poderá ser tomada já este fim-de-semana, em Monza, e Horner diz que terá um grande impacto na forma como o resto do mercado de pilotos na F1 se desenrola.

“Essa é uma questão da FIA. Só precisamos de clareza sobre qual é a situação no que diz respeito aos pontos na superlicença. Isso desempenha obviamente um papel fundamental no carrossel do mercado de pilotos”.

Se Herta não receber uma superlicença da FIA, Horner diz que há uma hipótese de Pierre Gasly permanecer na AlphaTauri na próxima época, em vez de ser libertado para a Alpine, que tem demonstrado o seu interesse em contratar o piloto francês da academia da Red Bull para substituir Fernando Alonso.

“O Pierre [Gasly] está a fazer um bom trabalho na AlphaTauri, por isso não creio que haja vontade de mudar se não houvesse uma opção interessante disponível”, acrescentou.