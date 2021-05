F1, Christian Horner: “Carro foi concebido para cumprir os regulamentos” | AutoSport

Perante a ameaça de Toto Wolff em levar o “caso” das asas flexíveis a outro nível, Christian Horner insiste que o RB16B cumpre os requisitos legais da FIA.

Toto Wolff avisou que pondera protestar a decisão da FIA em fazer novos testes às asas traseiras apenas depois do GP do Azerbaijão, onde as asas flexíveis da Red Bull poderão ser uma ajuda enorme para Max Verstappen e Sérgio Perez. Para o homem forte da Mercedes as medidas devem surgir já e não apenas daqui a algumas semanas. Para já, tem o apoio de Andreas Seidl da McLaren.

Enquanto isso, Horner continua a afirmar que todo o carro cumpre os regulamentos.

“O carro cumpre os testes, cumpre as regras. Portanto, isso é apenas uma declaração de facto. O carro é concebido para cumprir os regulamentos e, claro, existem testes que a FIA tem de medir. O nosso carro cumpre todos esses testes. Agora, ocasionalmente a FIA irá alterar esses testes, o que eles têm o direito de fazer. Eles fizeram isso e isso, claro, significa então que, efetivamente, é uma mudança na regulamentação em muitos aspetos”.