F1: Christian Horner avisa que Newey vai continuar na Red Bull “durante muitos anos” | AutoSport

Christian Horner afastou a possibilidade de Adrian Newey deixar a Red Bull no final do seu contrato, que está prestes a terminar segundo a imprensa britânica. O futuro da parceria entre Newey e a equipa de Milton Keynes foi colocado em causa depois dos comentários de Damon Hill que afirmou na Sky que este poderia estar interessado em mudar-se para a rival Mercedes.

Respondendo à especulação, Horner salientou que Newey vai permanecer na equipa por “muitos anos”.

“O seu coração ainda está muito na Fórmula 1 e o seu compromisso para com a equipa é, não é algo… Não falamos de contratos ou a duração de contratos, mas ele vai estar aqui ainda por muitos anos”, disse Horner à Sky. “Haverá sempre rumores no paddock, ou seja, na Fórmula 1. Ele é uma parte importante da nossa equipa e uma parte popular da nossa equipa. É ótimo tê-lo connosco a longo prazo, mas também estar envolvido em algumas das coisas em que agora nos estamos a envolver”.

O diretor técnico da Red Bull é considerado um dos melhores no seu campo e os seus designs ajudaram a equipa a vencer os seus 11 títulos mundiais.