F1: Christian Horner associado à BYD
O ex-chefe da Red Bull, Christian Horner, surge associado a uma possível ligação à fabricante chinesa de veículos elétricos BYD, após ter sido visto como convidado da empresa em Cannes, onde se reuniu com a vice-presidente Stella Li. A BYD tem sido conotada com uma eventual entrada na Fórmula 1 como décima segunda equipa.
A BYD deixou claro, desde que o seu interesse na Fórmula 1 se tornou público, que pretende entrar na competição como uma nova estrutura e não através da aquisição de uma equipa existente. Em Xangai, Stella Li confirmou que conversas exploratórias já tiveram lugar com a Formula One Management (FOM), embora nenhuma das partes tenha prestado declarações detalhadas sobre o encontro com Horner em Cannes.
Horner, que havia sido anteriormente associado a uma participação na Alpine — equipa que entretanto atraiu o interesse da Mercedes —, permanece assim ligado a possíveis movimentos no paddock da Fórmula 1.
As reações das principais figuras do desporto foram divergentes. Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, mostrou-se favorável a uma candidatura chinesa, argumentando que traria valor ao campeonato e à sua longevidade. Já o CEO da FOM, Stefano Domenicali, foi mais cauteloso, sublinhando que qualquer candidatura seria avaliada com critério, dado que o campeonato já se encontra no limite logístico.
Stella Li, vice-presidente da BYD, sobre o interesse na Fórmula 1:
“Estamos sempre em contacto próximo” disse Stella Li, vice-presidente da BYD, sobre o interesse na F1. “Gosto da Fórmula 1 porque é sobre paixão e cultura, e as pessoas sonham em estar na Fórmula 1.”
Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, sobre uma candidatura chinesa:
“Se houver uma equipa da China, digamos, e a FOM aprovar, e estou 100% certo de que irão aprovar, não geraria mais dinheiro com a China a entrar? Acredito que sim. Chegará o momento em que sentiremos ser o momento certo para abrir uma Manifestação de Interesse. Não estamos aqui para perturbar as outras equipas, mas não será apenas por fazer. Tem de valer a pena. Para nós, a 12.ª equipa tem de acrescentar valor à sustentabilidade do negócio da Fórmula 1, e o negócio da Fórmula 1 não é sobre os rendimentos, é sobre a longevidade do próprio campeonato.”
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