F1, Christian Horner após má corrida de Pérez: “vai cumprir a sua missão”

Depois de ter assegurado um lugar na primeira linha da grelha de partida, Sergio Perez depressa passou, após o arranque da corrida de herói a vilão, já que a corrida correu-lhe muito mal. Diversos incidentes, incluindo dois piões, deixaram-no muito mal classificado (12º), muito longe do que a Red Bull espera para poder levar a luta à Mercedes.

Contudo, ciente que a melhor forma que tem para elevar o seu piloto, é puxar por ele ao invés de lhe colocar ainda mais pressão em cima, o Diretor da Red Bull, Christian Horner, disse que o mexicano, em breve vai confirmar os vislumbres de grandeza que já teve, e vai cumprir a sua missão: “Ele fez um mega trabalho para se colocar na primeira fila, e estou convencido que vai fazer grandes corridas no futuro. Pode ver-se que com pista livre o seu ritmo era forte, mas acabou por ser apanhado por um comboio DRS no final. Foi um dia difícil para ele. Mas deveríamos ter ganho alguns pontos à Mercedes. Há um longo, longo caminho a percorrer”, disse Horner.

Recorde-se que Perez caiu para terceiro logo no início da corrida, enquanto o seu companheiro de equipa, Max Verstappen, assumiu a liderança. Pérez foi rapidamente ultrapassado por Charles Leclerc (Ferrari) e aquando do primeiro período de Safety Car, Perez fez um pião atrás do Safety Car. Ultrapassou sob Safety Car e recebeu uma penalização de 10 segundos. Na volta 38, novo pião, na chicane Villeneuve, terminando a corrida em 12º lugar.