F1: Christian Horner aponta para regresso de Daniel Ricciardo no GP de Singapura | AutoSport

O regresso de Daniel Ricciardo pode ser ainda demorado e o piloto deverá ser submetido a uma cirurgia realizada pelo conceituado Dr. Xavier Mir, com enorme reputação em lesões sofridas nos pulsos pelos pilotos do MotoGP, tendo sido quem tratou Lance Stroll na sua lesão de início da temporada. O chefe de equipa da Red Bull explicou que o piloto australiano tem como objetivo regressar aos comandos do AT04 em Singapura, prova que se realiza entre os dias 15 e 17 de setembro.

Tinha sido algo sugerido pelo responsável da AlphaTauri Franz Tost, que em declarações ao canal Viaplay, disse que Ricciardo “não vai pilotar aqui e veremos o que vai acontecer em Monza, mas talvez tenha de ser operado. Os médicos decidirão nos próximos dias”. Enquanto Horner explicou à Sky que Ricciardo “deve ter Singapura como objetivo. Mas, por outro lado, Singapura é provavelmente um dos circuitos mais difíceis do calendário. A natureza seguirá o seu curso”.

Nas mesmas declarações, o líder da Red Bull afirmou ter falado com o australiano no dia seguinte ao seu acidente e consequente lesão, e que a sua maior frustração era que depois de “ter ficado de fora algum tempo, estava a recuperar o ânimo ao voltar ao ativo e agora fica novamente de fora”.