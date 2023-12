F1: Christian Horner aponta atributo chave que eleva Sergio Pérez acima dos seus antecessores | AutoSport

A tarefa de ser colega de equipa de Max Verstappen é provavelmente uma das mais ingratas da F1, na atualidade. O ritmo do piloto neerlandês tem sido insuperável e desde que entrou na Red Bull, tem “triturado” os colegas de equipa. Mas Christian Horner considera que Sergio Pérez tem uma vantagem face aos pilotos que antecederam.

Segundo o responsável da Red Bull, há um pormenor que torna Pérez mais forte que os pilotos que ocuparam o seu lugar antes de ingressar na equipa austríaca: a força psicológica. Para Horner, este atributo tem feito a diferença:

“Se não fores psicologicamente forte, não vais conseguir ser colega de equipa do Max, é tão simples quanto isso”, disse Horner ao podcast Sky F1. “Ele é simplesmente implacável no seu ritmo, na forma como atua. Acho que esse é um dos pontos positivos para o Checo, ele teve a força de carácter de ser capaz de lidar com isso. Já vimos isso acontecer com outros no passado. É um trabalho difícil ser colega de equipa dele. Colocamos sempre em pista os carros mais competitivos que podemos”, acrescentou o britânico. “Nunca há uma diferença entre os dois carros. Tivemos uma época com Sebastian [Vettel] em que ele era incrivelmente dominante e era difícil ser seu companheiro de equipa. Agora, com o Max, é exatamente a mesma coisa. Ele é uma máquina. É certamente o melhor piloto atualmente na F1, sendo tricampeão mundial, e ser seu colega de equipa é incrivelmente difícil.”

Quanto à tarefa que Pérez tem pela frente em 2024, Horner já deu a entender que Pérez tem mesmo de melhorar a sua prestação em qualificação, algo em que ele nunca foi muito forte:

“A sua maior resolução para o ano novo seria melhorar a sua qualificação”, acrescentou Horner. “Esse tem sido o seu calcanhar de Aquiles em certos momentos deste ano. Penso que se ele conseguir fazer isso, o seu ritmo de corrida é sempre forte. Precisamos que ele se qualifique mais perto da frente, mais perto de Max, colocando mais pressão. Não nos podemos dar ao luxo de ele falhar em certas alturas do campeonato. Ele terminou em segundo este ano, em terceiro no ano passado e em quarto no ano anterior, por isso está na trajetória certa!”