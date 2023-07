F1, Christian Horner apoia Sergio Pérez: “ele só precisa de apoio…” | AutoSport

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, sente que é maioritariamente apoio que Sergio Perez para ultrapassar os seus recentes problemas nas qualificações.

O mexicano não conseguiu chegar à Q3 em nenhum dos cinco eventos anteriores, incluindo eliminações na Q1 no Mónaco e na Grã-Bretanha, deixando-o apenas com limitação de danos para fazer nos dias de corrida.

Depois de ter estado a apenas 14 pontos do companheiro de equipa Max Verstappen na classificação dos pilotos após a quinta ronda em Miami, Pérez está agora a 99 pontos de distância quando a época se aproxima da sua metade no Hungaroring.

Questionado sobre a recente corrida de Perez e o que precisa de mudar, Horner disse: “Ele só precisa de quebrar esta fase má, agora. E vai fazê-lo em Budapeste, estou confiante. A forma como ele corre… Quero dizer, algumas das suas manobras na corrida [em Silverstone], aquela em particular sobre Carlos Sainz, foi impressionante em Stowe. Se olharmos para o seu ritmo na última passagem, ele estava mesmo lá.

“É frustrante para ele ter de estar sempre a ‘lutar’, mas só tem de resolver a sua qualificação no sábado e, como equipa, vamos fazer o nosso melhor para o apoiar nisso. Penso que é apenas uma daquelas coisas. Tal como no desporto, em todos os desportos, 90% das coisas estão na cabeça e acho que ele só precisa de uma boa corrida e vai encontrar o seu ritmo novamente.”

Depois de quatro vitórias e duas derrotas nas primeiras cinco corridas da temporada, a Red Bull só conseguiu um pódio duplo numa ocasião desde então – quando Verstappen venceu e Perez terminou em terceiro na Áustria.

Como tal, Horner admitiu: “Estamos sempre à procura da perfeição. Claro que estamos sempre a tentar dizer: “Onde podemos melhorar? Neste caso, é como, ‘OK, onde podemos ajudar o Checo a conseguir o que ele está a fazer aos domingos, fazê-lo também no sábado?

Mas sublinhando que toda a equipa apoia Pérez, acrescentou: “Acho que ele é o tipo de pessoa que só precisa de um braço à volta do ombro. É preciso trabalhar com ele e é isso que estamos a fazer.

“Estamos a apoiá-lo, sabemos que ele é capaz, sabemos que vai regressar e estamos apenas a tentar garantir que isso acontece o mais rapidamente possível.”