F1: Christian Horner apoia corrida para estreantes no fim da época

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, apoia a ideia de uma corrida pós-temporada para pilotos estreantes, que a Fórmula 1 está a considerar introduzir.

Esta corrida teria lugar após o teste final em Abu Dhabi e daria aos jovens pilotos a oportunidade de mostrarem as suas capacidades. Atualmente, as equipas têm de fazer duas sessões TL1 com os estreantes durante a época, mas estas sessões limitam a sua capacidade de demonstrar velocidade.

Horner acredita que a corrida de sprint seria uma grande oportunidade, com o formato provavelmente a adotar as regras de corrida de sprint existentes e a apresentar um carro por equipa. Ele enfatizou a viabilidade do evento e o total apoio da Red Bull.

“Bem, é como todas as coisas na vida: se queremos que aconteça, temos de trabalhar para isso. E penso que houve uma diretiva clara para dizer: ‘ Vamos lá, vamos fazer o trabalho para este ano’ . É óbvio que isso pressiona os Grupos de Trabalho Desportivos e os vários chefes de equipa a trabalharem com a FIA para chegarem a um conjunto de regulamentos. Mas penso que adotar os regulamentos da Sprint é eminentemente exequível. Não precisa de ser demasiado complicado. Penso que será apenas um único carro de cada equipa em vez de dois carros. Portanto, uma qualificação e depois o equivalente a uma corrida. É no final de uma longa época, mas penso que será ótimo. É uma grande oportunidade para os jovens pilotos e nós apoiamo-la totalmente”, concluiu Horner.