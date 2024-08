F1: Christian Horner antecipa competição intensa nos próximos meses

Christian Horner prevê uma batalha intensa entre as principais equipas do pelotão da Fórmula 1 nos próximos 18 meses, antes da entrada em vigor do próximo ciclo regulamentar na disciplina.

O chefe de equipa da Red Bull acredita nos próximos 18 meses se intensificará a disputa entre as quatro equipas do topo da classificação da Fórmula 1, uma vez que as diferenças entre a Red Bull, a McLaren, a Ferrari e a Mercedes diminuíram significativamente.

Max Verstappen iniciou a defesa do título com prestações dominantes, vencendo quatro das primeiras cinco corridas da temporada. No entanto, embora muitos esperassem um domínio contínuo, as equipas adversárias foram diminuindo as margens, como tem acontecido no final dos ciclos regulamentares.

Sete pilotos diferentes conquistaram vitórias em Grandes Prémios nas 14 corridas até agora, e a McLaren aproxima-se da Red Bull na classificação de construtores, com a Ferrari e a Mercedes não muito atrás, aumentando a imprevisibilidade para o resto da temporada.

Horner reconheceu esta mudança na competitividade, dizendo que “é ótimo para a disciplina, e era quase inevitável que quando se consegue consistência nos regulamentos, consiga-se sempre convergência”, acrescentando ainda que “quando entrei na Fórmula 1, em 2005, Ron Dennis ‘batia sempre na mesma tecla’. A convergência sempre uniu as equipas. É claro que teremos uma grande alteração nos regulamentos em 2026 que causará divergências, mas, daqui até lá, nos próximos 18 meses, penso que haverá uma batalha intensa entre as quatro equipas.”

Com as quatro melhores equipas a lutarem agora por vitórias nas corridas, a competição é mais feroz e, por isso, Horner salientou a necessidade de dar a volta à situação mais recente da Red Bull – que não vence desde o GP da Espanha – logo em Zandvoort, ao mesmo tempo que considera ser importante continuar a trabalhar com Sergio Pérez “para compreender o que não está a funcionar” com o piloto mexicano, sendo este essencial para a luta entre os construtores.

