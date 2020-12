F1, Christian Horner: “Albon vai-se focar no desenvolvimento para 2022”

Sergio Pérez foi hoje anunciado como piloto da Red Bull Racing para 2021 (CLIQUE AQUI). O mexicano vai fazer dupla com Max Verstappen, relegando Alex Albon para um papel de piloto de reserva e de testes.

Para o chefe de equipa, Christian Horner “depois de avaliarmos os dados e as performances relevantes decidimos que o parceiro ideal para o Max [Verstappen] em 2021 é o Sergio [Pérez]. O Alex [Albon] continua a ser um importante membro da equipa e levamos muito tempo a tomar esta decisão. Ele é agora piloto de reserva e de testes, com o foco a estar no desenvolvimento para 2022″.