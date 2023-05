F1, Christian Horner: Adrian Newey é “peça fundamental” na Red Bull | AutoSport

Christian Horner tinha já afastado a possibilidade de Adrian Newey deixar a Red Bull no final do seu contrato e quando surgiam rumores que este poderia estar interessado em mudar-se para a rival Mercedes. Na altura, Horner respondeu à especulação, salientando que Newey iria permanecer na equipa por “muitos anos”. Passados cerca de 15 dias, a Red Bull garantiu a permanência de Newey renovando o seu contrato.

Em declarações à Sky, Horner disse em Miami que a Red Bull “nunca se resume a uma só pessoa, claro, mas ele [Adrian Newey] é uma peça fundamental na nossa organização. É ótimo tê-lo connosco, gosta do ambiente em que trabalha, gosta de trabalhar com jovens engenheiros talentosos – e nós temos alguns talentos incríveis que estamos a cultivar e a desenvolver – e que o estimulam. Tem 64 anos e está tão motivado como sempre”.

O responsável da Red Bull lembrou ainda que “trabalhamos juntos há 17 anos e é claro que ele está envolvido não só na Fórmula 1, mas também na [Red Bull] Advanced Technology, com o projecto RB17 [hipercarro] preste a ser lançado”.

Sem querer confirmar por quantos anos Newey renovou, Horner explicou apenas que o engenheiro “está connosco há muito tempo e isso vai continuar durante várias épocas”.